عبد الرؤوف: أثبتنا قدرتنا على المنافسة وسنظهر بشخصية الزمالك

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي غدًا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري، مشددًا على أن اللاعبين في كامل تركيزهم لحصد اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء.

ووجه عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل اللقاء، رسالة إلى من شككوا في قدرة الفريق على بلوغ النهائي، مؤكدًا أن الزمالك رد عمليًا على الجميع، وقال: "هناك من شكك في قدرتنا على الوصول، لكننا أثبتنا العكس، وسنظهر غدًا بشكل يليق باسم الزمالك وتاريخه".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.