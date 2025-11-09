مينا ماهر: منتظرين رجوع الزمالك بالكأس من الإمارات.. قولوا يارب

علق الإعلامي مينا ماهر علي وضع الزمالك الفترة الأخيرة ومروره بعدة ازمات.

ظروف القلعة البيضاء

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللي بيحصل مع نادي الزمالك صعب جدا في الفترات الأخيرة صعب جدا لأبعد الحدود، عندنا بطولة مهمة و صعبة قدام الأهلي، انزل اتعب و اعمل اللي عليك و ان شاء الله نكون منصورين، الزمالك مش بعيد عن أي حاجه، انسي الأوهام اللي بتتقال دي، انت الزمالك تقدر تعمل اي حاجه”.

وتابع :"الزمالك بطل الظروف الصعبة وبطل اللحظات الحاسمة، الزمالك يبقى زمالك، و دي مش مجرد جملة، مش فارق معانا اي ظروف، عندنا إصرار من كل اللاعبين و كل الجهاز الفني و كل عنصر في منظومة الزمالك، منتظرين رجوع البعثة بالكأس من الإمارات، قولوا يارب و ان شاء الله نحقق اللقب".

وأختتم:"الزمالك كسب بطل أفريقيا و كانت المباراة قوية و الزمالك كان هيقدر يكسب في آخر الدقايق ولكن حسمنا التأهل في النهاية، انت داخل بكرة وانت معاك تاريخ و معاك احسن جمهور في مصر و أفريقيا، بكرة ان شاء الله نحتفل مع بعض بالكأس، بالتوفيق للجهاز الفني واللاعبين و اي 11 لاعب هيلعب، إصابات أو أزمات أو مشاكل انسي كل ده وانزل جيب البطولة للناس اللي في المدرجات".

قمة خارج التوقعات بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية، مساء اليوم، الأحد، إلى ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، في نسخة جديدة من ديربي الكرة المصرية الذي ينتظره الملايين.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، في مواجهة شهدت تفوقًا فنيًا للمارد الأحمر وحسمًا متأخرًا بفضل خبرة لاعبيه.

أما الزمالك، فبلغ النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام بيراميدز انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي، قبل أن يحسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح (5-4)، ليضرب موعدًا جديدًا مع غريمه التقليدي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء بطل أفريقيا بيراميدز، ساعيًا إلى الثأر من خسارته للقب في الموسم الماضي أمام الأهلي، واستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عدة سنوات.

في المقابل، يطمح الأهلي إلى مواصلة تفوقه التاريخي في البطولة، وإضافة لقب جديد إلى سجله العامر بالبطولات، قبل استئناف مشواره المحلي والقاري.

وسيكون النهائي المرتقب العاشر في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، حيث يتفوق المارد الأحمر في عدد مرات التتويج، بعدما حسم اللقب 6 مرات أمام منافسه الأبيض، الذي فاز باللقب 3 مرات فقط.