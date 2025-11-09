إصلاح الحفر بطريق رأس شقير – رأس غارب حفاظًا على سلامة المواطنين

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أجزاء متهالكة وشقوق وحفر بطريق رأس شقير / رأس غارب، وجّه اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، بالتواصل الفوري مع المهندس سيد نبوي، رئيس هيئة الطرق والكباري، لاتخاذ الإجراءات العاجلة حيال الأمر.

وبالفعل، تم صباح اليوم تنفيذ أعمال صيانة عاجلة للطريق من قِبل أعضاء هيئة الطرق والكباري، شملت معالجة الأجزاء المتضررة وإصلاح الحفر التي تمثل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الدورية ورصد الشكاوى والأحداث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل معها بشكل فوري يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق الحيوية بالمحافظة.