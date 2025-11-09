قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السجن 6 سنوات لمدير مستشفى خاص ومالكه في شبرا الخيمة | ما القصة ؟

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم ، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل من مدير مستشفى المروة التخصصي ومالكه ومدير المشتريات، وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، مع غلق وتشميع المستشفى الكائنة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة تنفيذًا للحكم.
وجاء الحكم بعد إدانتهم في قضية الإتجار في المواد المخدرة داخل منشأة طبية مرخصة، وحيازتهم جوهرين مخدرين (فينثانيل وبيليدين) بقصد الإتجار والترويج، فضلًا عن إدخال أدوية مخدّرة ومؤثرة على الحالة النفسية دون تصريح من الجهات المختصة، واستخدامها داخل غرف العمليات بزعم تخدير المرضى أثناء الجراحات.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا المستشفى في أنشطة غير مشروعة، منها تداول العقاقير المخدّرة، وتوزيع أدوية دون ترخيص، وإدارة المنشأة الطبية لغرض آخر غير المصرح به، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها الصارم بغلق المستشفى نهائيًا وتشميعها بالشمع الأحمر حفاظًا على أرواح المواطنين.

القصة الكاملة 


أحالت النيابة العامة المتهمين:- "عبد العزيز س ح" السن: ٦٥ سنة - المدير الإداري لمستشفى المروة التخصصي - مقيم شارع سليمان العبد - الساحل - محافظة القاهرة، و"أحمد س د ا" - السن: ٦٣ سنة - مدير قسم المشتريات لمستشفي المروة التخصصي - مقيم شارع محمد نوفل - الساحل - محافظة القاهرة، و"عماد الدين أ ا ا" - مالك مستشفي المروة التخصصي - - السن: ٤٥ سنة - مقيم مساكن صقر قريش - النزهة - محافظة القاهرة، في الجناية رقم 125 لسنة 2025قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 493 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/١/١٥ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازوا جوهرين مخدرين (فينثانيل، بيليدين )، وكان ذلك يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكان ذلك بأحدي أماكن العلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ما وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (أحد مشتقات بازود بازيين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكان ذلك بأحدي أماكن العلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وزعوا الأدوية أو المستلزمات الطبية


واستكمل أمر الإحالة بأنهم وزعوا الأدوية أو المستلزمات الطبية دون أن يكون مصرحًا لهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة أنهم أداروا منشأة طبية "مستشفى المروة التخصصي" لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محكمة مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

مسلسل لينك

"سلمى" تواجه المتحرش وتنتصر في «لينك».. مشهد يهز السوشيال ميديا

أحمد كرارة

أحمد كرارة يغادر المستشفى اليوم بعد إستقرار حالته الصحية

بوستر حفل عمر خيرت

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بمهرجان الفسطاط

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد