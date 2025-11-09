قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد كرارة يغادر المستشفى اليوم بعد إستقرار حالته الصحية

أحمد كرارة
أحمد كرارة

كشف رامي شقيق الفنان أحمد كرارة تطورات الحالة الصحية لشقيقه، بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه. 

وأكد شقيق أحمد كرارة، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، استقرار حالة أخيه الصحية، مشيرا إلى أنه سيخرج من المستشفى اليوم مثلما كان محدد له مسبقا. 

وأوضح شقيق أحمد كرارة، أنه من المنتظر أن يستكمل علاجه في المنزل بعد خروجه من المستشفى. 

أحمد كرارة 

وكان رامي كرارة، شقيق الفنان أحمد كرارة، أكد أمس، الثلاثاء، أنه تم نقل شقيقه إلى الرعاية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة فى الساق اليسرى.

وقال رامي كرارة، فى تصريح خاص لصدى البلد، إن أحمد حاليا بحالة صحية مستقرة بعد إجراء عملية جراحية فى الساق اليسرى، وهي عبارة عن تغيير شرايين بها.

وأضاف أن العملية التى أجراها احمد كانت صعبة ودقيقة، وهو حاليا فى الرعاية المركزة تحت الملاحظة الدقيقة من الأطباء.

وأجرى الفنان أحمد كرارة، شقيق الفنان أمير كرارة عملية جراحية.

ونقل الفنان أحمد كرارة إلى غرفة العناية المركزة بعد إجراء العملية الجراحية.

وطلبت شقيقة الفنان أحمد كرارة من متابعيها الدعاء له، بعد أن أجرى عملية جراحية.

وكتبت شقيقته نور كرارة، عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك": "فضلاً وليس أمراً ادعوا لأخويا أحمد كرارة لإجراء عملية كبيرة، اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقماً، واحفظه بعينك التى لا تنام يا رب".

أعمال أحمد كرارة

وكان الفنان أحمد كرارة قد شارك فى بطولة مسلسل "رانيا وسكينة".

مسلسل “رانيا وسكينة” بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

أعمال أحمد كرارة أحمد كرارة الفنان أحمد كرارة شقيق أحمد كرارة

