قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
السوبر المصري.. بلحاج يتقدم لسيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في شباك بيراميدز
انتخابات النواب.. وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة ويؤكد رفع درجات الاستعداد
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن تريزيجيه وناصر ماهر.. بماذا علق؟
سرعته 250 كيلو.. معرض TransMEA يعرض القطار الكهربائي السريع فيلارو | بث مباشر
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن رجل مباراة القمة.. ماذا قال؟
شاهد.. أحدث وسائل النقل والصناعات المصرية بمعرض TransMEA | بث مباشر
البنك الأوروبي للاستثمار يضخ 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
التموين: بدء طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية
معرض النقل الذكي.. رئيس الوزراء يشاهد أول أتوبيس برمائي يصنع في مصر
المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب غدًا | تعرف عليهم
وسائل إعلام عبرية: الصليب الأحمر يستلم جثة جندي إسرائيلي من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفد من الدبلوماسيين القطريين يتلقى تدريبا حول أنشطة وقطاعات جامعة الدول العربية

الوفد الدبلوماسي القطري
الوفد الدبلوماسي القطري
الديب أبوعلي

افتتحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برنامج تدريبي تعريفي حول أنشطة قطاعات جامعة الدول العربية لوفد من الدبلوماسيين من منتسبي وزارة الخارجية القطرية.

افتتح أعمال هذه الدورة التدريبية السفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، الذي أكد أهمية تكثيف هذه البرامج التدريبية وضرورة استمرارية عقد دورات تعريفية بجامعة الدول العربية تستهدف الشباب العربي بشكل عام ولاسيما الدبلوماسيين في الدول العربية.

وأوضح السفير الجعيري، أن ذلك يهدف للتعريف بجامعة الدول العربية ومهامها وآليات العمل واتخاذ القرارات بها، والتعرف كذلك على مواقف جامعة الدول العربية من القضايا الإقليمية.

فيما أعلنت الأمانة العامة، أن البرنامج بدأ من اليوم الأحد، وسوف يستمر لمدة 4 أيام بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية وزارة الخارجية القطرية السفير محمد صالح العجيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إقبال واسع من القوات الأمنية على التصويت الخاص في الانتخابات العراقية

منتدى مصر للإعلام

القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء

صورة أرشيفية

تحسين الأسطل: الاحتلال يواصل نسف مربعات سكنية في قطاع غزة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد