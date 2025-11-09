وفد من الدبلوماسيين القطريين يتلقى تدريبا حول أنشطة وقطاعات جامعة الدول العربية

افتتحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برنامج تدريبي تعريفي حول أنشطة قطاعات جامعة الدول العربية لوفد من الدبلوماسيين من منتسبي وزارة الخارجية القطرية.

افتتح أعمال هذه الدورة التدريبية السفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، الذي أكد أهمية تكثيف هذه البرامج التدريبية وضرورة استمرارية عقد دورات تعريفية بجامعة الدول العربية تستهدف الشباب العربي بشكل عام ولاسيما الدبلوماسيين في الدول العربية.

وأوضح السفير الجعيري، أن ذلك يهدف للتعريف بجامعة الدول العربية ومهامها وآليات العمل واتخاذ القرارات بها، والتعرف كذلك على مواقف جامعة الدول العربية من القضايا الإقليمية.

فيما أعلنت الأمانة العامة، أن البرنامج بدأ من اليوم الأحد، وسوف يستمر لمدة 4 أيام بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.