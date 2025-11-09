طريقة عمل مقبلات الجبنة والثوم .. بأسهل الخطوات

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مقبلات الجبنة والثوم، فهي من الأطباق الجانبية الشهية و الغير تقليدية.

مقادير مقبلات الجبنة والثوم



● 3 أكواب دقيق

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● رشة ملح

● رشة سكر

● كوب جبنة رومي مبشورة

● جبنة موتزاريلا

● ¼ كوب زبدة

● 4 بيض

● ½ كوب لبن

● ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● ½ كوب بقدونس

● 3 ملعقة زعتر

● ½ كوب طماطم مجففة اختياري

طريقة تحضير مقبلات الجبنة والثوم



تخلط كل مكونات العجينة في الكبة ثم يضاف البقدونس مع العجينة والجبنة الرومي.

ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تفرد وتوضع في صنية الفرن

في طاسة تذوب الزبدة مع الثوم ثم يضاف الأعشاب والطماطم المجففة.

ثم يوضع الخليط على وجه العجينة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.