ريهام حجاج تخطف الأنظار بالأحمر .. شاهد

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

فستان ريهام حجاج

تألقت ريهام حجاج في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت ريهام حجاج بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.