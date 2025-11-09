بالزي المغربي... ليلى علوي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ليلى علوي

تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة من التراث المغربي، حيث ارتدت عباءة طويلة اتسمت بالقماش المنقوش والمطرز وبحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.

تزينت ليلى علوي بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ليلى علوي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.