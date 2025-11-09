حماة الوطن: رفعنا درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب

أكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب بدأ الاستعداد لانتخابات مجلس النواب منذ أكثر من شهرين، من خلال اختيار المرشحين الذين يمثلون الحزب في جميع المحافظات، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.

متابعة دقيقة للانتخابات في الخارج

وأوضح احمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الحزب رفع درجة الاستعداد القصوى منذ يوم أمس، مع متابعة مستمرة للانتخابات التي جرت في الخارج، مشيراً إلى أن الحزب حريص على متابعة كافة مراحل العملية الانتخابية لضمان أداء منظم ومشرف.

34 مرشحاً على المقاعد الفردية و27 في القائمة الوطنية

وأضاف احمد العوضي أن الحزب يخوض الانتخابات في 14 محافظة غداً، بإجمالي 34 مرشحاً على المقاعد الفردية، و27 مرشحاً في القائمة الوطنية، موضحاً أن الحزب يمتلك تمثيلاً في جميع المحافظات، باستثناء محافظة الأقصر، التي لا تضم مقاعد للحزب في القوائم.

مؤتمرات جماهيرية ومشهد انتخابي مشرف

وأشار احمد العوضي إلى أن الحزب نظم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات والدوائر الانتخابية دعماً لمرشحيه، مؤكداً أن الانتخابات في الداخل ستشهد إقبالاً لا يقل عن الخارج، وأن الحزب يعمل على إخراج مشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية ويعكس وعي المواطن بدوره الوطني.