علاجات منزلية لـ التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من أكثر الأمراض المؤلمة والمزعجة خصوصًا في فصل الشتاء ويبحث الكثير عن علاجات منزلية سريعة وسهلة تُخفف من اعراض هذا المرض .

وفي هذا الصدد قدم موقع هيلثي أكثر من علاج منزلي لالتهاب الحلق .

العسل :

فهو أحد أفضل العلاجات لالتهاب الحلق بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا التي تسمح له بالعمل كمعالج للجروح ، ويخفف ايضا الآلام على الفور بينما يعمل على تقليل الالتهاب، يمكن للعسل أيضًا أن يقتل البكتيريا ويساعد في محاربة الالتهابات الفيروسية .



الشاي :

هناك العديد من أنواع شاي الأعشاب التي يمكنك تجربتها لتخفيف التهاب الحلق سريعًا، يحتوي كل من شاي القرنفل والشاي الأخضر على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لمحاربة الالتهابات .

المياه المالحة :

على الرغم من أن المياه المالحة قد لا توفر لك الراحة الفورية ، إلا أنها لا تزال علاجًا فعالًا لقتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتسكين الألم .

الليمون :

على غرار الماء المالح والعسل ، يعتبر الليمون مفيدًا لالتهاب الحلق لأنه يمكن أن يساعد في تفتيت المخاط وتسكين الآلام.

امزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واشربه للإغاثة السريعة.