محاكمة 39 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان"

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم محاكمة 39 متهما في القضية 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بالهيكل الإداري.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 1995 وحتي 19 أغسطس لعام 2018، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة بهيكل الإخوان، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين ومن الثاني والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين السادس والعشرون حيازة سلاح تقليدي، ووجهة للمتهمين الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون تهم حيازة أسلحة مششخنة.