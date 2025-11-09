أحمد عز يشيد بدور الدولة المصرية ويمدح جهود كامل الوزير في تطوير الصناعة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أبرز ما جاء في حواره مع رجل الأعمال أحمد عز، المعروف بدوره في صناعة الحديد بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى إشادته الكبيرة بمجهودات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في دعم القطاع الصناعي.

وأوضح موسى أن عز وصف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأنه أهم وزير صناعة زار مصر خلال الأربعين عامًا الماضية، مشيدًا بتفانيه في تطوير الصناعة الوطنية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار عز، وفقًا لما نقله موسى، إلى أن الوزير كامل الوزير يبذل جهودًا حقيقية للقضاء على البيروقراطية، وتقديم تسهيلات ملموسة للصناع والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني ودفع عجلة التنمية الصناعية.

وختم موسى حديثه بالإشارة إلى تأكيد عز على أن هذه الجهود ستثمر قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليًا طفرة صناعية غير مسبوقة من شأنها أن تترك أثرًا إيجابيًا واضحًا على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.