وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
قناة السويس: 16% زيادة بحمولات السفن بالفترة من أكتوبر 2024 حتى 2025
ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو سلبيا في الدوري الإسباني
تعليق لميس الحديدي على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للمرة 16 في تاريخه
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "العذراء ومارمرقس" بـ ٦ أكتوبر ويلتقي مجمع الآباء الكهنة | صور
رئيس مصنع 360 الحربي: إنتاج أول جهاز مصري–ياباني لتوليد مياه شرب نقية من الهواء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحمد عز يشيد بدور الدولة المصرية ويمدح جهود كامل الوزير في تطوير الصناعة

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أبرز ما جاء في حواره مع رجل الأعمال أحمد عز، المعروف بدوره في صناعة الحديد بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى إشادته الكبيرة بمجهودات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في دعم القطاع الصناعي.

وأوضح موسى أن عز وصف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأنه أهم وزير صناعة زار مصر خلال الأربعين عامًا الماضية، مشيدًا بتفانيه في تطوير الصناعة الوطنية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار عز، وفقًا لما نقله موسى، إلى أن الوزير كامل الوزير يبذل جهودًا حقيقية للقضاء على البيروقراطية، وتقديم تسهيلات ملموسة للصناع والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني ودفع عجلة التنمية الصناعية.

وختم موسى حديثه بالإشارة إلى تأكيد عز على أن هذه الجهود ستثمر قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليًا طفرة صناعية غير مسبوقة من شأنها أن تترك أثرًا إيجابيًا واضحًا على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه جعفر العمدة
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
