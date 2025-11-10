قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هبوط أسهم الذكاء الاصطناعي بآسيا يثير الشكوك حول موجة الصعود عالمياً

تكنولوجيا
تكنولوجيا
وكالات

هزّ الهبوط المفاجئ الذي شهدته أسهم التكنولوجيا في آسيا الأسبوع الماضي المستثمرين، مُذكّراً إياهم بأن الارتفاع العالمي في أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قد يقترب من ذروته على المدى القصير.

أعاد أكبر انخفاض تشهده المنطقة منذ أبريل -والذي نجم عن عمليات بيع مكثفة بقيادة قطاع التكنولوجيا في وول ستريت- تركيز الانتباه على مواطن الضعف الكامنة: الرالي مدفوع بقطاع محدد، والاعتماد الكبير على المتداولين الأفراد، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

قال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" (Saxo Markets) بسنغافورة: "موجة البيع التي شهدناها الأسبوع الماضي تُذكّرنا بأن هيكل السوق الآسيوية أصبح أكثر هشاشة". وأضاف: "ستحدث المزيد من التصحيحات. برأيي، السبب هو التقييمات المبالغ فيها، ولم تُصحّح بعد. لذا، من المرجح أن تكون سوق الرقائق في آسيا متقلبةً".

تفوق آسيوي

تجاوز قطاع التكنولوجيا في آسيا نظيره الأميركي هذا العام، مدفوعاً بانخفاض التقييمات والحماس الذي أثارته الاختراقات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالأخص "ديب سيك". ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 24% في عام 2025، وهو في طريقه للتفوق على مؤشر "إس آند بي 500" بأكبر هامش له منذ 16 عاماً.

رغم ذلك، فصعود المؤشر الصاروخي أثار أيضاً مخاوف بشأن أن الأسعار أصبح مبالغاً في تقييماتها، حتى أن بورصة كوريا حذرت من مخاطر ارتفاع أسهم شركة "إس كي هاينكس" (SK Hynix) الذي تجاوز 200% هذا العام.

ساعدت هذه المكاسب الكبيرة في تمهيد الطريق لعكس الاتجاه الأسبوع الماضي. انخفض مؤشر "إم إس سي آي" الآسيوي للتكنولوجيا بنسبة 4.2% يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ صدمة الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل الماضي. وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 6.2%، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 4.7%. وكان موردو شركة "إنفيديا" الرئيسيون -بما في ذلك "إس كي هاينكس" و"أدفانتيست كورب" (Advantest Corp)- من بين الأكثر تضرراً، حيث تكبدت كل منهما خسائر بنحو 10%.

الذكاء الاصطناعي أسهم الذكاء أسهم التكنولوجيا أسهم التكنولوجيا

