الشرطة في قلب الحدث.. حضور ميداني لتأمين الانتخابات وخدمة المواطنين بالبحر الأعظم

شهدت لجان الاقتراع في مختلف محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حضورا مكثفا لرجال الشرطة، الذين انتشروا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لتأمين سير العملية الانتخابية وتنظيم حركة المواطنين أمام اللجان.

وحرص رجال الأمن في لجان شارع البحر الأعظم في الجيزة، على تقديم يد العون للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يعكس صورة مشرفة لحسن التعاون والانضباط الذي ساد الأجواء الانتخابية منذ بدايتها.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي بدأت من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساءا، حيث تستمر عملية التصويت على مدار اليوم وغدًا الثلاثاء. وتُجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى داخل 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات هذه المرحلة