وزير الخارجية: حرص مشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج
الخارجية: طفرة فى العلاقات المصرية ومجلس التعاون الخليجي بجميع المجالات
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سقوط المتهمين بسرقة دراجة نارية في القليوبية

المتهمان
المتهمان
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية من أمام أحد المقاهى بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية ( موظف – مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية ) وبسؤاله قرر قيام شخصين بحوزة أحدهما دراجة نارية بسرقة الدراجة النارية ملكه من أمام أحد المقاهى بالقليوبية.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

