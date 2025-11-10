أمين عام مستقبل وطن يتفقد غرفة العمليات المركزية بالحزب لمتابعة سير العملية الانتخابية

تفقد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والوقوف على كافة المستجدات، فيما يتعلق بتسهيل عملية اقتراع المواطنين، في اليوم الأول من المرحلة الأولى، لـ انتخابات مجلس النواب 2025.

ووجه النائب أحمد عبد الجواد، خلال الجولة التفقدية لغرفة العمليات المركزية، والتي رافقه فيها، يرافقه قيادات الحزب، غرف العمليات الفرعية بأمانات الحزب في محافظات المرحلة الأولى، بضرورة تذليل كافة المعوقات أمام الناخبين خلال عملية الاقتراع، مشيداً بحالة الالتفاف الشعبي، خلال القيادة السياسية والدولة المصرية، والمتمثلة في حشود الناخبين في طوابير أمام لجان الانتخابات.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى