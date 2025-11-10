رئيس نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد برئاسة مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر، والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، قدم المستشار أبو الحسين قايد التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن المستشار "فريد " يتمتع بسيرة قضائية عطره، متمنيا له دوام التوفيق في قيادة مجلس الشيوخ، تلك المؤسسة النيابية الرفيعة التي تضم نخبة من القامات والكفاءات القادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، ثمن المستشار عصام فريد هذه الزيارة الكريمة، معربا عن تطلعه الى زيادة سبل التعاون بين مجلس الشيوخ ونادي قضاة مصر فى الفترة المقبلة.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.