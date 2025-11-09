قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
أبو العينين يدعو لتعميق الشراكة المصرية الصينية: نستهدف توطين الصناعة والتكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات
30 دقيقة .. الأهلي يبحث عن أول الأهداف والزمالك يغلق المساحات
إعلام فلسطيني: انقطاع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد مؤتمر صناعة التعهيد في مصر
الشيخ خالد الجندي: الإلحاح في الدعاء عبادة عظيمة.. والله يحب سماع تضرع عبده
برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يبحث سبل تعزيز التعاون مع هيئة قضايا الدولة

فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ اليوم، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له، الذي قدّم التهنئة إلى المستشار"فريد" بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء، قدم رئيس هيئة قضايا الدولة خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس مجلس الشيوخ في أداء مهام عمله، مؤكداً اعتزازه بالدور الوطني الذي يقوم به المجلس في دعم الحياة النيابية وتعزيز مسيرة الديمقراطية، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، اعرب المستشار عصام  فريد  عن تقديره لحرص المستشار حسين مدكور على هذه الزيارة الكريمة، مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الدولة أمام مختلف جهات القضاء، ودعم سيادة القانون.

وجهه المستشار " مدكور " الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ  لحضور احتفالات هيئة قضايا الدولة فى يناير المقبل  بمرور ١٥٠ سنة على انشائها  “ اليوبيل القرمزى” وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس الشيوخ وهيئة قضايا الدولة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جهود الدولة نحو التنمية والبناء.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

