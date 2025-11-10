رئيس غرفة القاهرة: مُلتقى الأعمال المصري الخليجي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون

شارك أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة في ملتقى الأعمال المصري الخليجي مشيرًا إلى انه ملتقي داعم لتنمية العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل ما تشهده مصر من مرحلة تنمية غير مسبوقة توفر فرص عمل في مختلف القطاعات علي الصعيد الصناعي والتجاري والسياحي والزراعي والخدمي والنقل واللوجستيات.

وأكد "العشري" إن مثل هذه الملتقيات تؤدي إلى توسيع نطاق التعاون وتفتح افاقًا جديدة لدعم العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

وتابع "العشري": مصر بها فرص استثمارية واعدة يمكن التعاون من خلالها والاستفادة من دعم القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين وما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات تسهيلية داعمة للصناعة والاستثمار .



وشدد "العشري" علي أهمية الاستفادة من الدعم الكبير لزيادة الصادرات المصرية في تعزيز التعاون وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتصنيع في السوق المصري في ظل المبادرة الرئاسية توطين الصناعات المختلفة والدعم الذي تناله الصناعات المصرية المختلفة والذي يفتح الأبواب أمام زيادة التعاون المشترك وفتح أسواق تصديرية جديدة للدول المختلفة.

وأكد "العشري" علي أهمية زيادة التعاون المشترك في مختلف القطاعات قائلًا "أمامنا الفرصة للتكامل العربي" من خلال مزيدًا من التعاون والاستفادة من الاتفاقيات والأسواق التي يمكن الوصول إلى من خلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر.