ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟
مصدر يكشف حقيقة وقوع حريق في المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ الشرقية يلتقي بعدد من المواطنين ويوفر مساعدات مالية.. وفرص عمل للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

التقي المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بعدد من ابناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، ومُتحدي الإعاقة للإستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم مؤكداً أن خدمة أبناء المحافظة والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

استمع المحافظ إلى طلبات المواطنين من مراكز (الزقازيق – منيا القمح – بلبيس – الحسينية –كفر صقر- أبوكبير -مدينة العاشر من رمضان)،والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، استخراج معاش تكافل وكرامة، توفير سكن مناسب، توفير خدمات علاجية، أو صرف مساعدات عاجلة وشهرية ،طلب تأسيس مشروعات صغيرة حيث استقبل المحافظ الحالات بروح من الإنسانية والتقدير والاهتمام، موجهاً المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقاً للقانون وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين.

وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته المباشرة والتي تضمنت توفير (٧) فرصة عمل بالقطاع الخاص وفقاً للحالة الصحية والاجتماعية لكل حالة والإسراع في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد ٨ حالات لمدة تتراوح بين ٤إلى ٦أشهر وفقاً للأبحاث الاجتماعية وإجراء بحث إسكان لعدد ٣حالات لدراسة إمكانية توفير سكن مناسب وتوفير كرسى متحرك لسيدة غير قادرة على الحركة وتوجيه مؤسسة تكافل بتوفير أجهزة منزلية لسيدة من الأسر الأولى بالرعاية وذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم ، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات.

أكد المحافظ علي أن "الجهاز التنفيذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ونعمل جميعاً لتقديم أفضل الخدمات لهم، لأن كسب ثقة المواطنين هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه كل يوم".

الشرقية محافظ الشرقية ومُتحدي الإعاقة الأسر الأولى بالرعاية

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان

