تصدر السيدات والشباب المشهد الانتخابي مع تزايد الإقبال على لجان الاقتراع بمحافظة الفيوم

شهدت محافظة الفيوم إقبالا متزايدا من الناخبين على لجان الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم، وتأمين مكثف خارج المقار الانتخابية؛ لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء وانتظام.. وبرزت السيدات منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، حيث تصدرن المشهد في عدد من اللجان.



واصطفت السيدات أمام لجنة مدرسة قصر رشوان بمركز طامية، ولجنة معصرة صاوى، وعدد من لجان مركز الفيوم بمدينة العدوة، كما شهدت لجان مركز يوسف الصديق، ومنها لجنة مدرسة الريان ومدرسة أمين والى بقارون، مشاركة ملحوظة من السيدات والشباب على حد سواء.



وعبرت مشاهد الاصطفاف أمام اللجان عن وعي الناخبين ورغبتهم الجادة في المشاركة الإيجابية، فيما انتشر شباب حزب "مستقبل وطن" أمام اللجان منذ الصباح الباكر، لتقديم المساعدة للناخبين، وإرشادهم إلى لجانهم الانتخابية، وتسهيل إجراءات التصويت لضمان إنسيابية العملية داخل اللجان.



وجاء مشهد اليوم الأول من الانتخابات ليعكس روح المشاركة والمسئولية لدى أبناء محافظة الفيوم، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، فى مشهد يعكس وعيا وطنيا متزايدا وإصرارا على دعم مسيرة الديمقراطية.