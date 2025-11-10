انتخابات مجلس النواب.. تزايد الناخبين في لجان المهندسين بعد انتهاء أوقات العمل

شهدت لجان مدرسة جمال عبد الناصر بالمهندسين، تزايد عدد الناخبين الوافدين للتصويت قبل غلق صناديق الاقتراع بـ 5 ساعات للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء أوقات العمل والجامعات.

وتميز الإقبال على التصويت في لجان المهندسين بمشاركة جميع الفئات من الشباب وكبار السن والسيدات.

انتخابات مجلس النواب 2025

يذكر أن اليوم هو أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».