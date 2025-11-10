السيدات يتصدرن المشهد .. توافد كبير على لجان مدرسة الجيزة القومية

شهدت مدارس الجيزة القومية توافدًا ملحوظًا للسيدات منذ بدء فتح اللجان مرة أخرى بعد راحة لمدة ساعة، حيث حرصن على المشاركة في الحدث الذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأعربت العديد من المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس اهتمام المجتمع بدور المرأة المتنامي ومساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية.

وتواصل الأجهزة الأمنية انتشارها بمحيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها في أجواء هادئة ومنظمة، وسط متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.