ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
محافظات

جامعة بنها تطلق مبادرة لتوقيع الكشف الطبي على قلوب طلاب مدارس القليوبية

مبادرة من أجل قلوب أطفالنا
مبادرة من أجل قلوب أطفالنا
إبراهيم الهواري

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس والاكتشاف المبكر للأمراض التي قد تؤثر على القلب نتيجة التهابات اللوزتين أو الحمى الروماتيزمية، حفاظًا على صحة وسلامة الجيل الصغير.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" تهدف إلى تنفيذ قوافل طبية ومسوح ميدانية شاملة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة القليوبية، بهدف الكشف المبكر عن الحالات المرضية، وتقديم خدمات طبية وتوعوية متكاملة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة إلى المستشفيات الجامعية لمتابعتها.

وأضاف " الجيزاوي " أن هذه المبادرة تؤكد على الدور المجتمعي لجامعة بنها في الاهتمام بصحة الطلاب داخل مدارس المحافظة، والعمل على رفع الوعي الصحي بين الأطفال وأولياء الأمور بأهمية الفحص الدوري والعلاج المبكر، لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل، لافتا إلي مواصلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تنفيذ القوافل الطبية والتوعوية في مختلف مراكز محافظة القليوبية، دعمًا لجهود الجامعة في تحقيق التنمية الصحية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.

من جانبها أشارت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن الجامعة قامت بإطلاق أولى فعاليات المبادرة بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية الحديثة رقم (2) بمركز كفر شكر، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 260 طفلًا في تخصصي الرمد والأنف والأذن والحنجرة، بإجمالي 381 كشفًا طبيًا شمل 121 حالة أمراض العيون (رمد) ، و 260 حالة أمراض الأنف والأذن، وتم اكتشاف حالات التهاب اللوز المزمن بالإضافة إلي عمل 33 نظارة طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

