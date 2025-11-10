قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر يكشف حقيقة وقوع حريق في المتحف المصري الكبير
حضور نسائي مكثف على لجنة مجمع المدارس بالحوامدية
وزارة السياحة: لا حريق في المتحف الكبير والصور المتداولة مزيفة
محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس النواب ميدانيًا بالمقار الانتخابية بأحياء الدقي والعجوزة
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية لدعم مسار الحوار الوطني
إقبال كثيف من الناخبين على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور.. فيديو وصور
وفاة المطرب الشعبى إسماعيل الليثى في مستشفى ملوى بمحافظة المنيا
نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا
التنمبة الصناعية: صندوق جديد بمليار جنيه لدعم وتمويل المصانع المتعثرة
رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للقومية للتأمين وسبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه
الإتفاق على تبادل الخبرات في مجالات الرعاية العاجلة والحرجة بين مصر ولاتفيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس اللبناني: الجيش وحده مسؤول عن بسط السيادة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم "/الاثنين"، أنّ مهمةَ الجيش اللبناني مصيرية في هذه الظروف، لأنّ عليه وحدَه، أن يبسطَ سلطةَ لبنان على كامل أراضيها وحدودِها، وأن يفرضَ سيادتَها الكاملة، بحيث تتوقفُ الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانبة، وتنسحبُ اسرائيل من النقاط التي تحتلها داخل لبنان.

وقال الرئيس اللبناني، خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس البلغاري رومن راديف في قصر الرئاسة البلغارية في صوفيا عقب محادثات بينهما - وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - "هذا ما يجبُ أن يترافق مع مسارٍ تفاوضي، نعتبره السبيل الوحيد لتحقيق أهدافِنا الوطنية ومصلحةِ لبنانَ العليا، تماما كما سبقَ للبنان أن أقدمَ وفاوضَ أكثرَ من عشرِ مرات، وبإجماعِ قواه السياسية الحالية كافة بلا استثناء، كان آخرَها بين العامين 2020 و2022، لإنجازِ الترسيمِ البحري بين لبنان واسرائيل. وفي نوفمبر الماضي بالذات، من أجل وقف الاعتداءات وحصرِ كلِ السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وأضاف "نؤيدُ اتفاق غزة ونشدُّ على أيدي رُعاتِه، وندعوهم أولا لمتابعةِ تنفيذِه كاملا، ثم لتوسيعِ مروحتِه لتشمل الأزماتِ الأخرى العالقة، ‏بحيث تتوَّجُ هذه المساعي سلاماً شاملاً في منطقتنا. وفق قراراتِ الشرعية الدولية، ومبدأِ حلِ الدولتين، وحقِهما في الوجودِ والحدودِ والأمنِ والأمان". 

وأكد عون أهميةِ التعاونِ القضائي والجنائي بين لبنان وبلغاريا، خصوصاً في ملفِ انفجارِ مرفأ بيروت، الذي يعتبرُ قضيةً وطنية، لا تراجعَ فيها عن كشفِ ملابساتِها وجلاءِ حقيقتها. 

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الجيش اللبناني توقفُ الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانبة

