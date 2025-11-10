الرئيس اللبناني: الجيش وحده مسؤول عن بسط السيادة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم "/الاثنين"، أنّ مهمةَ الجيش اللبناني مصيرية في هذه الظروف، لأنّ عليه وحدَه، أن يبسطَ سلطةَ لبنان على كامل أراضيها وحدودِها، وأن يفرضَ سيادتَها الكاملة، بحيث تتوقفُ الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانبة، وتنسحبُ اسرائيل من النقاط التي تحتلها داخل لبنان.

وقال الرئيس اللبناني، خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس البلغاري رومن راديف في قصر الرئاسة البلغارية في صوفيا عقب محادثات بينهما - وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - "هذا ما يجبُ أن يترافق مع مسارٍ تفاوضي، نعتبره السبيل الوحيد لتحقيق أهدافِنا الوطنية ومصلحةِ لبنانَ العليا، تماما كما سبقَ للبنان أن أقدمَ وفاوضَ أكثرَ من عشرِ مرات، وبإجماعِ قواه السياسية الحالية كافة بلا استثناء، كان آخرَها بين العامين 2020 و2022، لإنجازِ الترسيمِ البحري بين لبنان واسرائيل. وفي نوفمبر الماضي بالذات، من أجل وقف الاعتداءات وحصرِ كلِ السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وأضاف "نؤيدُ اتفاق غزة ونشدُّ على أيدي رُعاتِه، وندعوهم أولا لمتابعةِ تنفيذِه كاملا، ثم لتوسيعِ مروحتِه لتشمل الأزماتِ الأخرى العالقة، ‏بحيث تتوَّجُ هذه المساعي سلاماً شاملاً في منطقتنا. وفق قراراتِ الشرعية الدولية، ومبدأِ حلِ الدولتين، وحقِهما في الوجودِ والحدودِ والأمنِ والأمان".

وأكد عون أهميةِ التعاونِ القضائي والجنائي بين لبنان وبلغاريا، خصوصاً في ملفِ انفجارِ مرفأ بيروت، الذي يعتبرُ قضيةً وطنية، لا تراجعَ فيها عن كشفِ ملابساتِها وجلاءِ حقيقتها.