برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
توك شو

رئيس «الفيحاء للدراسات»: مناقشة حصرية السلاح في لبنان تحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة

لبنان
لبنان
عادل نصار

قال فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن وتيرة التصعيد في لبنان شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، عقب البيان العلني الذي أصدره حزب الله قبل نحو 3 أيام ووجّهه إلى الرئاسات اللبنانية الـ3، موضحًا أن البيان تضمّن نقاطًا مثيرة للجدل وغير مقبولة.

وأوضح عرب، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البيان اعتبر أن حصرية السلاح "خطيئة تخدم إسرائيل"، مشيرًا، إلى أنه طرح خطير وأن الحزب رفض كذلك أن يكون قرار حصرية السلاح من اختصاص الدولة، واعتبره قرارًا متسرعًا.

وذكر، أن حزب الله تناول أيضًا في بيانه مسألة وقف إطلاق النار، معلنًا أنه يقتصر على جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على بدء وقف النار من جنوب نهر الليطاني، ما يعكس تفسيرًا انتقائيًا لبنود الاتفاق.

وواصل، أن الحزب شدد على أن مناقشة مسألة حصرية السلاح لا يمكن أن تتم إلا في إطار استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع، وهي قضية معقدة تحتاج إلى وقت طويل قد يمتد لأشهر أو سنوات، ولا يمكن تطبيقها في الظروف الحالية.
https://www.youtube.com/shorts/qwSpS3pYgJE

الفيحاء للدراسات لبنان حزب الله الإعلامية هاجر جلال

