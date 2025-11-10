رئيس «الفيحاء للدراسات»: مناقشة حصرية السلاح في لبنان تحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة

قال فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن وتيرة التصعيد في لبنان شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، عقب البيان العلني الذي أصدره حزب الله قبل نحو 3 أيام ووجّهه إلى الرئاسات اللبنانية الـ3، موضحًا أن البيان تضمّن نقاطًا مثيرة للجدل وغير مقبولة.

وأوضح عرب، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البيان اعتبر أن حصرية السلاح "خطيئة تخدم إسرائيل"، مشيرًا، إلى أنه طرح خطير وأن الحزب رفض كذلك أن يكون قرار حصرية السلاح من اختصاص الدولة، واعتبره قرارًا متسرعًا.

وذكر، أن حزب الله تناول أيضًا في بيانه مسألة وقف إطلاق النار، معلنًا أنه يقتصر على جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على بدء وقف النار من جنوب نهر الليطاني، ما يعكس تفسيرًا انتقائيًا لبنود الاتفاق.

وواصل، أن الحزب شدد على أن مناقشة مسألة حصرية السلاح لا يمكن أن تتم إلا في إطار استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع، وهي قضية معقدة تحتاج إلى وقت طويل قد يمتد لأشهر أو سنوات، ولا يمكن تطبيقها في الظروف الحالية.

