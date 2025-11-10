زينب شبل: انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب تشهد تنظيمًا دقيقًا وتسهيلات للناخبين

قالت زينب شبل مراسلة القاهرة الإخبارية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن آخر مؤتمر صحفي للهيئة تناول بعض الشكاوى المتعلقة بعدم وجود الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس النواب اليوم، وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن الحبر الفسفوري يُستخدم فقط في انتخابات الرئاسة والاستفتاءات، نظرًا لتوافر لجان للمغتربين في تلك العمليات، وهو ما لا ينطبق على انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين أحمد بصيلة ومنى شكر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المشاركة الانتخابية شهدت تفاوتًا على مستوى المحافظات الـ14 التي تُجرى فيها المرحلة فيها، ولوحظ تباين في أوقات الازدحام خلال فترة الراحة من الـ3 حتى الـ4 عصرًا، ثم تزايد الكثافات في اللجان، لا سيما في محافظات أسوان والفيوم وأسيوط، وأكدت الهيئة أن هذا التفاوت لم يؤثر على سير العملية الانتخابية، إذ تم تنظيم اللجان بدقة لضمان انسيابية التصويت.

وأوضحت زينب شبل، أن الهيئة بذلت جهودًا مكثفة لتسهيل الإدلاء بالأصوات، حيث جرى تخصيص 97% من المقار الانتخابية في الطوابق الأرضية لتسهيل وصول كبار السن وذوي الهمم، كما أُتيحت بطاقات تصويت خاصة بذوي الهمم لضمان مشاركتهم الفاعلة، كما أشار المؤتمر الصحفي إلى الدور الكبير للسلطات التنفيذية في تأمين العملية الانتخابية، سواء في محيط المراكز أو اللجان العامة والفرعية.