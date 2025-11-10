رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى الإصلاح الإسلامي لمتابعة جهود التطوير

أجرى الأستاذ الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية لمستشفى الإصلاح الإسلامي، إحدى مستشفيات المؤسسة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بكفاءة المنشآت الطبية.

شملت جولة رئيس مجلس الإدارة تفقد الأقسام التي انتهت أعمال التطوير بها، والتي تتضمن قسم العمليات والقسم الداخلي، كما اطلع على آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية في قسم الاستقبال والمبتسرين (وحدة حديثي الولادة)، وتفقد الأقسام الأخرى التي تشهد أعمال تجديد شاملة مثل قسم الاستقبال والطوارئ وقسم المبتسرين.

ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال التطوير

وخلال جولته، أكد الدكتور شقوير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال التطوير، لضمان دخول الأقسام الجديدة والمُجددة للخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على المرضى ويسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وقال الأستاذ الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، قائلًا:

“تأتي هذه الجولة في إطار استراتيجية المؤسسة العلاجية لتحديث وتطوير جميع منشآتها، ومستشفى الإصلاح الإسلامي هو أحد الصروح الهامة التي نوليها اهتماماً خاصاً. نحن نعمل على توفير أحدث التجهيزات الطبية في قسم العمليات ووحدة المبتسرين، وتطوير البنية التحتية للاستقبال والطوارئ، بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المريض المصري، بما يتوافق مع معايير الجودة الشاملة ورؤية وزارة الصحة لتقديم خدمة طبية كريمة ومتميزة للجميع.”

من جانبها، أعربت الدكتورة أسماء جبريل، مدير عام المستشفى، عن شكرها لدعم رئيس مجلس الإدارة، وأكدت على التزام العاملين، قائله

“إن التطورات الجارية حاليًا في أقسام الاستقبال والطوارئ والمبتسرين ستشكل نقلة نوعية في قدرتنا على تقديم الرعاية، خاصة للحالات الحرجة والأطفال حديثي الولادة. فريق العمل بالمستشفى، بكافة تخصصاته من أطباء وتمريض وإداريين، يعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى بالتوازي مع سير أعمال التطوير، ونسعى لأن يكون مستشفى الإصلاح الإسلامي نموذجًا يحتذى به في جودة الخدمة.”