سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-11-2025

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

في الوقت نفسه استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر عند 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس، الأهلي المتحد، المصرف العربي) لنحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي ) لنحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، ميد بنك، نكست، أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، قطر الوطني) ليسجل 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، البركة، أبو ظبي التجاري،كريدي أجريكول) ليسجل 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

47.27 جنيه للشراء.

47.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

47.34 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

47.30 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم

47.33 جنيه للبيع.