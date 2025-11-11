قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
عادل عبد الرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي أضعاف الأهلي
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-11-2025

محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

في الوقت نفسه استقر  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر عند  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس،  الأهلي المتحد،  المصرف العربي) لنحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي ) لنحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، ميد بنك، نكست، أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، قطر الوطني) ليسجل 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، البركة، أبو ظبي التجاري،كريدي أجريكول)  ليسجل 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

 47.27 جنيه للشراء.

47.41 جنيه للبيع.

47.34 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

47.33 جنيه للبيع.

