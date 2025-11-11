كاتب صحفي: 9.4 مليون ناخب انضموا للقاعدة الانتخابية منذ عام 2014 وحتى 2025

كشف الكاتب الصحفي أكرم الألفي أن هناك تغيرات كثيرة طرأت على القاعدة الانتخابية منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث انضم 9.4 مليون ناخب جديد إلى الهيئة الناخبة على مدار تلك السنوات.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا: "هذه النسبة تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا."



وردًا على سؤال الحديدي حول مشاركة هذه الفئة العمرية في الانتخابات، قال الألفي: "في العالم كله، أقل نسبة تصويت تكون في الفئة العمرية بين 18 و25 عامًا، لأن التصويت للمرة الأولى يُطلق عليه الفرصة الضائعة، حيث جرت العادة ألا يشارك كثيرون منهم، ونسبتهم في العالم كله لا تتجاوز 10%."



وتابع: "في الانتخابات الحالية بلغ عدد الشباب نحو 3.5 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم لأول مرة هذا العام في الجولة الأولى، وهذه الفئة تمثل نحو 10% من إجمالي الناخبين، وهي كتلة ضخمة تُضاف إلى القاعدة الانتخابية في مصر."