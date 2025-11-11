المنظمة العربية: رصدنا انسحاب عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب

أعلنت فرق المتابعة والرصد التابعة لـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اختتام أعمال اليوم الأول في جولة الاقتراع الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في جمهورية مصر العربية لانتخاب مجلس نواب "الغرفة الأولى" للبرلمان المصري، لفترة تمتد من 2025 إلى 2030.

وبحسب المنظمة العربية - انطلقت صباح الإثنين، عملية التصويت في الداخل المصري، والذي يستمر التصويت لمدة يومين، وكان قد سبقها اقتراع المصريين في الخارج يومي 7، 8 نوفمبر، فيما تابعت الفرق الإقليمية للبعثة مجريات التصويت في 4 محافظات بما يشمل 107 لجنة فرعية تتبع 11 لجنة عامة:

وتوجه الفريق الأول لـ"محافظة الجيزة" ويضم كل من: "علاء شلبي"، والقاضي "محمد الطراونة"، والدكتورة "نيفين مسعد"، و"جهدة أبو خليل"، و"رنا غانم".

وتابع الفريق (22) لجنة فرعية تتبع 2 لجنة عامة: أرقام (13، 14، 15، 16، 17، 18، 33، 34، 35، 36، 41، 42، 48، 49، 50، 51، 52، 68، 96) الدائرة الأولى ومقرها (الجيزة والدقي والعجوزة)، اللجنة (1، 2، 21) الدائرة السابعة ومقرها (قسم العمرانية).

فيما توجه الفريق الثاني "محافظة الجيزة" ويضم كل من: الدكتور "كرم خميس"، و"محمود قنديل"، و"جميل سرحان"، و"يامن المدهون"، كما تابع في نفس النطاق "إبراهيم أحمد عبد الفصيل".

وتابع الفريق (32) لجنة فرعية أرقام تتبع 2 لجنة عامة: وأرقام اللجان الفرعية (4، 5، 8، 9، 10، 20، 21، 25، 26، 27، 28، 35، 36، 37، 43، 44، 45، 46، 47) الدائرة الثامنة ومقرها (إمبابة والمنيرة الغربية)، واللجان الفرعية (17، 18، 40، 41، 42، 43، 44، 50، 51، 65، 66، 106، 107) الدائرة الثانية عشر ومقرها (الوراق وأوسيم ومنشأة القناطر).

كما توجه الفريق الثالث لـ"غرب الدلتا" إلى محافظة الإسكندرية والمكون من: "إسلام أبو العنين"، و"عبد الجليل يوسف"، و"السيد إبراهيم"،

وتابع الفريق (28) لجنة فرعية أرقام (1، 2، 3، 6، 7، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 59, 61 , 60, 64, 65, 78، 81، 87، 88، 90) في اللجان العامة (2، 3)،

كما توجه الفريق الرابع "إقليم شمال الصعيد إلى محافظة المنيا والمكون من: "محمد راضي"، و"كمال المشرقي"، و"ضياء الشمري"،

وتابع الفريق (9) لجان فرعية أرقام (11، 12، 62، 77، 78، 79، 80، 85، 93) تتبع اللجان العامة (1و 5).

كما توجه الفريق الخامس "إقليم جنوب الصعيد إلى محافظة الأقصر والمكون من: "مجدي حلمي"، و"رضا عبد العزيز"، و"اسلام عبد ربه"،

وتابع الفريق (15) لجان فرعية أرقام (2، 3، 4، 7، 8، 16، 21، 28، 30، 31، 32، 33، 37، 39، 49) تتبع اللجان العامة (1، 2، 3).

وغطت فرق المتابعة عينة مختارة بلغت 11 مركز في 4 محافظات على النحو التالي:

الجيزة: 4 مراكز (1.الجيزة والدقي والعجوزة، 2.قسم العمرانية،3. إمبابة والمنيرة الغربية، 4.الوراق وأوسيم ومنشأة القناطر)

الأقصر: 3 مراكز (مركز الأقصر، مركز القرنة، مركز إسنا).

المنيا: مركزين (مركز المنيا، مركز ملاوي).

الإسكندرية: مركزين (قسم أول الرمل، قسم سيدي جابر).

ورصدت فرق المنظمة العربية عددا من الملاحظات الإيجابية، ومنها:

استمرت بعض السمات الإيجابية للعملية الانتخابية والتي لاحظتها البعثة الدولية خلال عملها لمتابعة الانتخابات في مصر وخاصة الانتخابات الماضية (الرئاسية 2023، ومجلس الشيوخ 2025)، وكذلك الانتخابات الجارية لمجلس النواب: ومن بينها النقاط التالية:

احتشاد الناخبين في أوقات الظهيرة وخاصة في لجان شمال وجنوب الصعيد.

انتظام عملية التصويت في مختلف اللجان.

إجراءات تأمين كبير على اللجان.

إجراءات تيسيرية لمشاركة الناخبين دون مضايقات.

توافر مقومات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم.

توافر ملصقات توضح إجراءات التصويت بلغة الإشارة.

توافر الأدوات ومتابعة تنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل لرؤساء اللجان.

مد اللجان التي تشهد كثافات كبيرة في بعض اللجان من تواجد مشرفين.

توافر بطاقات اقتراع تتيح لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

ورصدت فرق المنظمة العربية عددا من الملاحظات السلبية خلال اليوم الانتخابي: