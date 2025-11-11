قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنظمة العربية: رصدنا انسحاب عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

أعلنت فرق المتابعة والرصد التابعة لـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اختتام أعمال اليوم الأول في جولة الاقتراع الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في جمهورية مصر العربية لانتخاب مجلس نواب "الغرفة الأولى" للبرلمان المصري، لفترة تمتد من 2025 إلى 2030.

وبحسب المنظمة العربية - انطلقت صباح الإثنين، عملية التصويت في الداخل المصري، والذي يستمر التصويت لمدة يومين، وكان قد سبقها اقتراع المصريين في الخارج يومي 7، 8 نوفمبر، فيما تابعت الفرق الإقليمية للبعثة مجريات التصويت في 4 محافظات بما يشمل 107 لجنة فرعية تتبع 11 لجنة عامة:

وتوجه الفريق الأول لـ"محافظة الجيزة" ويضم كل من: "علاء شلبي"، والقاضي "محمد الطراونة"، والدكتورة "نيفين مسعد"، و"جهدة أبو خليل"، و"رنا غانم".

وتابع الفريق (22) لجنة فرعية تتبع 2 لجنة عامة: أرقام (13، 14، 15، 16، 17، 18، 33، 34، 35، 36، 41، 42، 48، 49، 50، 51، 52، 68، 96) الدائرة الأولى ومقرها (الجيزة والدقي والعجوزة)، اللجنة (1، 2، 21) الدائرة السابعة ومقرها (قسم العمرانية).

فيما توجه الفريق الثاني "محافظة الجيزة" ويضم كل من: الدكتور "كرم خميس"، و"محمود قنديل"، و"جميل سرحان"، و"يامن المدهون"، كما تابع في نفس النطاق "إبراهيم أحمد عبد الفصيل".

وتابع الفريق (32) لجنة فرعية أرقام تتبع 2 لجنة عامة: وأرقام اللجان الفرعية (4، 5، 8، 9، 10، 20، 21، 25، 26، 27، 28، 35، 36، 37، 43، 44، 45، 46، 47) الدائرة الثامنة ومقرها (إمبابة والمنيرة الغربية)، واللجان الفرعية (17، 18، 40، 41، 42، 43، 44، 50، 51، 65، 66، 106، 107) الدائرة الثانية عشر ومقرها (الوراق وأوسيم ومنشأة القناطر).

كما توجه الفريق الثالث لـ"غرب الدلتا" إلى محافظة الإسكندرية والمكون من: "إسلام أبو العنين"، و"عبد الجليل يوسف"، و"السيد إبراهيم"،

وتابع الفريق (28) لجنة فرعية أرقام (1، 2، 3، 6، 7، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 59, 61 , 60, 64, 65, 78، 81، 87، 88، 90) في اللجان العامة (2، 3)،

كما توجه الفريق الرابع "إقليم شمال الصعيد إلى محافظة المنيا والمكون من: "محمد راضي"، و"كمال المشرقي"، و"ضياء الشمري"،

وتابع الفريق (9) لجان فرعية أرقام (11، 12، 62، 77، 78، 79، 80، 85، 93) تتبع اللجان العامة (1و 5).

كما توجه الفريق الخامس "إقليم جنوب الصعيد إلى محافظة الأقصر والمكون من: "مجدي حلمي"، و"رضا عبد العزيز"، و"اسلام عبد ربه"،

وتابع الفريق (15) لجان فرعية أرقام (2، 3، 4، 7، 8، 16، 21، 28، 30، 31، 32، 33، 37، 39، 49) تتبع اللجان العامة (1، 2، 3).

وغطت فرق المتابعة عينة مختارة بلغت 11 مركز في 4 محافظات على النحو التالي:

  • الجيزة: 4 مراكز (1.الجيزة والدقي والعجوزة، 2.قسم العمرانية،3. إمبابة والمنيرة الغربية، 4.الوراق وأوسيم ومنشأة القناطر)
  • الأقصر: 3 مراكز (مركز الأقصر، مركز القرنة، مركز إسنا).
  • المنيا: مركزين (مركز المنيا، مركز ملاوي).
  • الإسكندرية: مركزين (قسم أول الرمل، قسم سيدي جابر).

ورصدت فرق المنظمة العربية عددا من الملاحظات الإيجابية، ومنها:

استمرت بعض السمات الإيجابية للعملية الانتخابية والتي لاحظتها البعثة الدولية خلال عملها لمتابعة الانتخابات في مصر وخاصة الانتخابات الماضية (الرئاسية 2023، ومجلس الشيوخ 2025)، وكذلك الانتخابات الجارية لمجلس النواب: ومن بينها النقاط التالية:

  • احتشاد الناخبين في أوقات الظهيرة وخاصة في لجان شمال وجنوب الصعيد.
  • انتظام عملية التصويت في مختلف اللجان.
  • إجراءات تأمين كبير على اللجان.
    إجراءات تيسيرية لمشاركة الناخبين دون مضايقات.
  • استقبال مقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين.
  • توافر مقومات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم.
  • توافر ملصقات توضح إجراءات التصويت بلغة الإشارة.
  • توافر الأدوات ومتابعة تنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل لرؤساء اللجان.
  • مد اللجان التي تشهد كثافات كبيرة في بعض اللجان من تواجد مشرفين.
  • توافر بطاقات اقتراع تتيح لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

ورصدت فرق المنظمة العربية عددا من الملاحظات السلبية خلال اليوم الانتخابي:

  • تباين الإقبال خلال اليوم حسب التواجد الجغرافي في المحافظات التي تم متابعتها، حيث شهدت المناطق الحضرية والمدن إقبال محدود مع بداية التصويت، في حين شهدت اللجان الريفية مع انتصاف اليوم وخاصة في محافظات جنوب الصعيد كثافة إقبال أدت في بعض الأوقات إلى بطء دخول الناخبين اللجان وتوقف عمل بعض اللجان أكثر من مرة لتنظيم حشود الناخبين.
  • احتشاد عشرات المواطنين أمام مختلف أبواب مقار اللجان دون دخولهم للتصويت.
  • تأخر فتح عدد من اللجان نتيجة عدم معرفة أماكن اللجان.
  • بعض اللجان لا تزال في الأدوار العلوية من بينها اللجنة رقم (32) ومقرها مدرسة "الشهيد عثمان مكي" في المحاميد قبلي أرمنت الدائرة العامة رقم (2) في محافظة الأقصر، اللجنتين (24، 25) مقرها مدرسة "الابراهيمية الإعدادية بنات في الدائرة العامة رقم (3) مقرها قسم شرطة سيدي جابر في محافظة الإسكندرية.
  • وجود دعاية أمام بعض اللجان في المحافظات التي تم متابعتها باستخدام ملصقات وأعلام تحمل شعارات وصور لبعض المرشحين والأحزاب.
  • قيام بعض حملات المرشحين بتوجيه الناخبين أمام مقار اللجان، وداخل محيط بعض اللجان في الإسكندرية.
  • استخدام سيارات لنقل الناخبين لصالح بعض المرشحين والأحزاب في محافظة الإسكندرية.
  • بعض الإشكاليات الإدارية في بعض اللجان تتعلق بعدم إحكام إغلاق الصناديق.
  • انسحاب بعض المرشحين قبل بدء عملية التصويت على الرغم من انعدام أثر هذا الانسحاب قانوناً بسبب "الافتقار إلى معايير تكافؤ الفرص بين المرشحين على المقاعد بنظام الفردي" – من دون تفصيلات.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

ندوة تثقيفية

أوقاف الشرقية: ندوات توعوية حول فوائد ومخاطر مواقع التواصل الإجتماعي على المجتمع

فتح كافة اللجان الانتخابية وانتظام العملية الإنتخابية بمحافظة الأقصر في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب ومتابعة لحظية مع غرف عمليات رئاسة مجلس الوزراء

فتح كافة اللجان وانتظام العملية الانتخابية بمحافظة الأقصر

مخبز

تموين القليوبية: تحرير 73 مخالفة في عدد من مراكز المحافظة

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد