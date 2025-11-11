لمدة 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مركز بالكامل في كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن مركز ومدينة بلطيم بالكامل، نتيجة لكسر مفاجئ في أحد الخطوط الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يعود إلى كسر مفاجئ بخط العكرة بقرية أبوسكين، وهو خط ذو قطر ضخم يبلغ 1200 مللي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الكسر تسبب في توقف محطتي مياه بلطيم والخاشعة عن العمل، وهو ما يؤثر على مركز ومدينة بلطيم بالكامل.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أن فرق الصيانة والطوارئ تحركت على الفور وتعمل حالياً بأقصى طاقتها لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه إلى المحطات المتوقفة في أسرع وقت ممكن.