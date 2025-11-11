قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان العربي يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن انتخابات النواب المصري

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

يعقد البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، مؤتمرا صحفيا، عصر اليوم الثلاثاء، لإعلان نتائج متابعة وفد البرلمان العربي لانتخابات مجلس النواب المصري.

وترأس محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أمس الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية بجمهورية مصر العربية لعام 2025م. 

واطلع رئيس البرلمان العربي على خطة التحرك الموضوعة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

ويشارك وفد من البرلمان العربي، في متابعة انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025م، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي من المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، بشأن مشاركة البرلمان العربي في متابعة انتخابات مجلس النواب المصري.

وتأتي هذه المتابعة في ضوء الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول العربية انطلاقًا من حرصه على دعم وتعزيز مسيرة التطور الديمقراطي بها.

ومن المقرر عقب الانتهاء من متابعة العملية الانتخابية، أن يرفع البرلمان العربي تقريرا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي الذي شارك في متابعتها.

البرلمان العربي مجلس النواب المصري مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي

