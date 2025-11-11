قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنصيب العناني مديرا عاما لـ اليونسكو في احتفالية كبيرة

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
أ ش أ

أقيم اليوم الثلاثاء حفل تنصيب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق ، مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد انتخابه رسميا من قبل المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة في سمرقند (أوزبكستان). 


وأدى الدكتور العناني القسم ليتسلم مهام منصبه الجديد مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 


وكان المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، قد اعتمد الخميس الماضي، خلال دورته الحالية في سمرقند ، الدكتور خالد العناني، مديرا عاما للمنظمة، بعد انتخابه وحصوله على 172 صوتا من إجمالي 174 صوتا. 


وأوضحت "اليونسكو"، في بيان ، أنه من المقرر أن يتولى العناني مهامه رسميا في 15 نوفمبر الجاري لولاية مدتها أربع سنوات، ليخلف بذلك أودري أزولاي، التي تشغل المنصب منذ عام 2017.


وفي 6 أكتوبر الماضي، فاز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو للفترة من 2025 إلى 2029، خلفا للفرنسية أودري أزولاي، وذلك بعد التصويت الذي جرى بين أعضاء المجلس التنفيذي بمقر المنظمة بباريس.


وحصل العناني (54 عاما) على 55 صوتا مقابل صوتين فقط لمنافسه المرشح الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو (69 عاما)، والذي يشغل منصب نائب المدير العام لليونسكو لشؤون العلاقات الخارجية. 


وحُسمت النتيجة لصالح الدكتور العناني بعد تصويت المجلس التنفيذي عن طريق الاقتراع السري، ليُعلن عن انتخاب العناني لمنصب مدير عام المنظمة الدولية التي تهدف في الأساس إلى المساهمة في إحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة. 


وبهذا الفوز، يُعد الدكتور العناني أول عربي يرأس المنظمة منذ تأسيسها قبل 80 عاما، خلفا لأودري أزولاي التي شغلت المنصب على مدار ولايتين، وثاني إفريقي يتبوأ هذا المنصب الرفيع بعد السنغالي أمادو مختار مبو (1974-1987).


يأتي اختيار العناني بخبرته الواسعة في إدارة ملفات الثقافة والتراث على المستويين الوطني والدولي، وسط توقعات بأن يلعب دورا محوريا في إعادة تشكيل مسارات المنظمة خلال السنوات المقبلة. حيث سيتسلم رسميا مهام منصبه في 15 نوفمبر لولاية تمتد أربع سنوات، يقود خلالها المنظمة نحو تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث ودعم التعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.

حفل تنصيب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المؤتمر العام لليونسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

القنصل البريطاني العام في القدس هيلين ونترتن

القنصل البريطاني بالقدس: اعتراف بريطانية بدولة فلسطين يشكل مرحلة جديدة من التعاون

ادرعي

جيش الاحتلال يحيل أفيخاي أدرعي إلى التقاعد

الذكاء الاصطناعي

بريطانيا تلجأ للذكاء الاصطناعي لإصلاح أخطاء نظام السجون وتقليص الكلفة التشغيلية

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد