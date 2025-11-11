تنصيب العناني مديرا عاما لـ اليونسكو في احتفالية كبيرة

أقيم اليوم الثلاثاء حفل تنصيب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق ، مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد انتخابه رسميا من قبل المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة في سمرقند (أوزبكستان).



وأدى الدكتور العناني القسم ليتسلم مهام منصبه الجديد مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وكان المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، قد اعتمد الخميس الماضي، خلال دورته الحالية في سمرقند ، الدكتور خالد العناني، مديرا عاما للمنظمة، بعد انتخابه وحصوله على 172 صوتا من إجمالي 174 صوتا.



وأوضحت "اليونسكو"، في بيان ، أنه من المقرر أن يتولى العناني مهامه رسميا في 15 نوفمبر الجاري لولاية مدتها أربع سنوات، ليخلف بذلك أودري أزولاي، التي تشغل المنصب منذ عام 2017.



وفي 6 أكتوبر الماضي، فاز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو للفترة من 2025 إلى 2029، خلفا للفرنسية أودري أزولاي، وذلك بعد التصويت الذي جرى بين أعضاء المجلس التنفيذي بمقر المنظمة بباريس.



وحصل العناني (54 عاما) على 55 صوتا مقابل صوتين فقط لمنافسه المرشح الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو (69 عاما)، والذي يشغل منصب نائب المدير العام لليونسكو لشؤون العلاقات الخارجية.



وحُسمت النتيجة لصالح الدكتور العناني بعد تصويت المجلس التنفيذي عن طريق الاقتراع السري، ليُعلن عن انتخاب العناني لمنصب مدير عام المنظمة الدولية التي تهدف في الأساس إلى المساهمة في إحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة.



وبهذا الفوز، يُعد الدكتور العناني أول عربي يرأس المنظمة منذ تأسيسها قبل 80 عاما، خلفا لأودري أزولاي التي شغلت المنصب على مدار ولايتين، وثاني إفريقي يتبوأ هذا المنصب الرفيع بعد السنغالي أمادو مختار مبو (1974-1987).



يأتي اختيار العناني بخبرته الواسعة في إدارة ملفات الثقافة والتراث على المستويين الوطني والدولي، وسط توقعات بأن يلعب دورا محوريا في إعادة تشكيل مسارات المنظمة خلال السنوات المقبلة. حيث سيتسلم رسميا مهام منصبه في 15 نوفمبر لولاية تمتد أربع سنوات، يقود خلالها المنظمة نحو تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث ودعم التعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.