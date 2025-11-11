ضبط 1691 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات المرورية بطرق وشوارع المحافظة، بقيادة اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1691 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، دسوق" حيث تم ضبط 9 مركبات بدون لوحات معدنية.

كما ضبطت الحملة 58 مخالفة دراجة نارية، و31 مخالفة سير بدون تراخيص، 17 دون رخص قيادة و 14 بدون رخص تسيير، و129 مخالفة انتظار خاطئ، و25 مخالفة عدم تشميع الحمولة، و15 مخالفة حمولة زائدة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن