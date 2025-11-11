قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
جامعة المنصورة تنظم فعاليات بناء وعي رقمي وديني لطلابها بالتعاون مع الأزهر

ندوة للتوعية
ندوة للتوعية
همت الحسينى

 حرصت جامعة المنصورة على مواصلة بناء وعي طلابي مستنير، وتعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية التي تفرضها البيئة الرقمية،  حيث واصلت الجامعة تنفيذ فعاليات البرنامج التوعوي حول الأمن السيبراني ومخاطر القمار الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع منطقة وعظ الدقهلية بالأزهر الشريف، وذلك ضمن الموسم الثاني لبرنامج الجامعات للعام الجامعي 2025/2026م.

 حيث عُقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع فضيلة الشيخ سامي عجور، مدير عام منطقة وعظ الدقهلية بالأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة مريم ويصا، منسق الأزهر الشريف بالجامعة ونائب منسق الأنشطة الطلابية.

استهدفت الندوات رفع وعي الطلاب بخطورة القمار الإلكتروني ومخاطر الاستخدام غير الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني من خلال دمج التوعية الدينية والفكرية بالتثقيف التكنولوجي، بما يجسد رسالة الجامعة في إعداد خريجٍ واعٍ فكريًا وأخلاقيًا.

و أكد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التوعوية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز الانضباط السلوكي لدى الشباب في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأزهر الشريف يعكس رؤية الجامعة في توحيد الجهود الفكرية والعلمية لبناء وعي وطني مستنير، يُحصّن الطلاب من مخاطر الفكر المنحرف والممارسات الرقمية غير الآمنة.

وأضاف أن الجامعة ستواصل دعمها لمثل هذه المبادرات التي تدمج التثقيف الديني بالتأهيل التكنولوجي، بما يسهم في إعداد خريجٍ قادرٍ على التعامل الواعي مع معطيات الثورة الرقمية.

كما أوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن برنامج الجامعات في موسمه الثاني يأتي استكمالًا لجهود الجامعة في إطلاق حملات توعوية متكاملة داخل الكليات، تستهدف جميع فئات الطلاب بمضامين تجمع بين التثقيف الديني والتوعية التقنية والمناقشات التفاعلية.

وأشار إلى أن هذه الندوات تحقق هدفًا استراتيجيًا للجامعة يتمثل في تحويل الوعي إلى سلوكٍ عمليٍّ ينعكس على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، مؤكدًا حرص قطاع شؤون التعليم والطلاب على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في مثل هذه الأنشطة.

وأشارت الدكتورة مريم ويصا إلى أن الموسم الثاني من البرنامج يشهد نقلة نوعية في المحتوى التوعوي وآليات تنفيذه داخل الكليات، من خلال دمج البعد القيمي والديني مع مهارات التفاعل الآمن في الفضاء الرقمي.

وأكدت أن مشاركة وعّاظ الأزهر في تلك الندوات تعزز من قدرة الطلاب على التمييز بين الاستخدام الإيجابي والسلبي للتكنولوجيا، وتغرس فيهم وعيًا أخلاقيًا يحصّنهم من الانجراف وراء الإغراءات الرقمية.

وشملت الندوات عددًا من كليات الجامعة، حيث نُظمت بكلية طب الأسنان محاضرة بعنوان "القمار الإلكتروني.. وهم الربح وحقيقة الخسارة" ألقاها فضيلة الدكتور أحمد حامد وفضيلة الدكتور أحمد عبدالسلام.
كما استضافت كلية التربية النوعية ندوة بعنوان "إغراءات العالم الافتراضي وكيف يُستدرج الشباب إلى القمار الإلكتروني"، قدّمها فضيلة الدكتور باسم مروان العزازي وفضيلة الدكتور إبراهيم أحمد العدوي.
وفي كلية الحقوق، أُقيمت ندوة بعنوان "الموقف الشرعي والقانوني من القمار الإلكتروني" بحضور الدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وشارك فيها فضيلة الدكتور لطفي العراقي وفضيلة الدكتور سامح محمد السيد، حيث تناولت الأبعاد الشرعية والقانونية لهذه الظاهرة.

كما نظّمت كلية التجارة ندوة مماثلة ألقاها فضيلة الدكتور محمود مصطفى منصور، عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر الشريف، بحضور الدكتور أحمد كمال مطاوع، عميد الكلية، والدكتور عمرو نزيه عزت، وكيل الكلية، وشدّدت الندوة على أهمية التحصين الفكري للطلاب ضد مظاهر الانحراف الرقمي.

وفي كلية الآداب، عُقدت ندوة موسّعة بعنوان "مخاطر القمار الإلكتروني وأهمية الوعي بالأمن السيبراني" بحضور الدكتور محمود الجعيدي عميد الكلية، وحاضر فيها فضيلة الدكتور أحمد جمال راشد وفضيلة الشيخ أحمد عبدالسلام، حيث تناولت تحريم القمار الإلكتروني وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وشهدت تفاعلًا طلابيًا واسعًا.

وامتدت الفعاليات إلى كليات العلوم، والتمريض، والزراعة، والصيدلة، والسياحة والفنادق، والهندسة، والطب البيطري، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية، حيث نُظمت عددٌ من المحاضرات التثقيفية التي ناقشت الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للأمن السيبراني، 

شارك في تقديم تلك الندوات نخبة من علماء ووعّاظ الأزهر الشريف، من بينهم: فضيلة الدكتور سويلم محمد طلبة، فضيلة الدكتور محمود مصطفى عبد الحميد، فضيلة الدكتور ربيع السبكي، فضيلة الدكتور علي عطية، فضيلة الدكتور أحمد الشربيني، فضيلة الدكتور لطفي العراقي، فضيلة الدكتور محمد الباز، فضيلة الدكتور خالد علي سعيد، فضيلة الدكتور أحمد عبدالعليم الشربيني، وفضيلة الدكتور حمدي أمر الله مصباح.

