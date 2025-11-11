الخارجية الإيرانية: نسعى لاتفاق نووي "سلمي" مع الولايات المتحدة

أفاد سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني ، اليوم الثلاثاء، أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق نووي "سلمي" مع الولايات المتحدة لحل نزاع مستمر منذ عقود ولكن دون أن تتهاون في أمنها القومي.

و بحسب رويترز، قال زاده خلال مشاركته في النسخة ال 12 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي: إن واشنطن تبعث برسائل متناقضة إلى طهران بشأن المحادثات النووية عبر دول ثالثة.

واتهم زاده الولايات المتحدة بـالخيانة الدبلوماسية، مؤكدا أن المحادثات النووية توقفت منذ حرب يونيو 2025.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستارا لمحاولات تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية؛ بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2025، إن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام اتفاق مع إيران عندما تكون مستعدة لذلك، ويد الصداقة والتعاون مع إيران ممدودة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما بين إيران و«إسرائيل» في يونيو الماضي، والتي شاركت فيها واشنطن بشن ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية.