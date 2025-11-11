قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية للاطمئنان على انتظام التصويت في انتخابات النواب 2025

محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية للاطمئنان على انتظام التصويت
محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية للاطمئنان على انتظام التصويت
إيهاب عمر

واصل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على تيسير عملية التصويت داخل اللجان بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وذلك وسط إقبال ملحوظ من المواطنين ومشاركة واسعة في أجواء يسودها الانضباط والتنظيم.

رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء أسيوط جنوب والدكتور أحمد عبدالرحيم وكيل وزارة الزراعة والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

وتفقد محافظ أسيوط عددًا من اللجان الانتخابية منهم مدرسة الشهيد طارق جميل بحي غرب مدينة أسيوط ومركز شباب الفتح بالناصرية بمركز الفتح والشهد أحمد فايز بحي شرق، لمراجعة جاهزية المقار الانتخابية وتوافر الخدمات والتسهيلات المقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، حيث اطمئن على توافر الكراسي المتحركة والمظلات ومبردات المياه ومقاعد الانتظار داخل محيط اللجان، ورفع أي إشغالات أو معوقات قد تعوق حركة المواطنين.

وقال المحافظ إن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين على صناديق الاقتراع ، لاسيما من فئات الشباب والمرأة، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس وعي المواطن الأسيوطي وحرصه على ممارسة حقوقهم الوطنية والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، يتابعان الموقف الانتخابي لحظة بلحظة عبر أحدث تقنيات الاتصال والمراقبة الميدانية، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات ميدانية منوها أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي وضمان الحياد التام تجاه جميع المرشحين، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة سبق وأن رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للناخبين، مشددًا على مواصلة أعمال المتابعة الميدانية حتى إغلاق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الشفافية والانضباط في جميع مراحل الانتخابات.


وفي ختام جولته، دعا اللواء الدكتور هشام أبوالنصر جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن المشاركة الواعية في الانتخابات تعزز مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، موزعين على 4 لجان عامة و402 مركز انتخابي يضم 492 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، ويتنافس فيهم 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم، وتُجرى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.

