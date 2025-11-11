قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقدم تعويضات .. مدبولي: حريصون على ألا يضار أي مواطن من تطوير علم الروم
الآن.. تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك | تفاصيل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى العلمين لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ مطروح خلال الجولة على المستشفى
محافظ مطروح خلال الجولة على المستشفى
ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين، مستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، يرافقه اللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين ونواب رئيس المجلس. وكان في استقباله الدكتور إبراهيم حرب مدير المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى خلال تفقد المحافظ لعدد من أقسام المستشفى كالاستقبال وقسطرة القلب، أن مستشفى العلمين النموذجي استقبل خلال عام، ١١ ألف حالة بعدد ٥٨ جنسية مصرية وعربية وأجنبية، وتم اجراء ٥٤٠٠ عملية جراحية متنوعة ، و٢٦ ألف فحص أشعة ، و١٥٥ قسطرة.

بينما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمستشفى العلمين النموذجي ومستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لها كنموذج للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة الصحة بمطروح وتواكب ما يتم على أرض مدينة العلمين من جهود تنموية مع الاهتمام الكبير من الدولة بها.

ووجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة على الدعم المتواصل للارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح والشكر لجهود جميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى تحت إدارة الدكتور ابراهيم حرب مدير المستشفى.

يذكر ان انتخابات النواب انطلقت أمس الاثنين، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 5606 لجان فرعية أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة، تحت إشراف 70 لجنة عامة موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، والبحر الأحمر.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير وفق خطة متكاملة تضمن انتظام التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين في جميع المقار الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية.

