حمدي رزق: المرأة المصرية رمانة البيت وصانعة 30 يونيو

أكد الإعلامي حمد رزق أن السيدة المصرية "رمانة البيت"، وهي التي تقول لأبنائها: اذهبوا للتصويت، ولزوجها كذلك.

وقال الإعلامي حمد رزق خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن تمكين المرأة أغراها بالتواجد في المؤسسات والوزارات، وأن هناك وزراء سيدات ونواب وزير من السيدات، كما يوجد مستشار الأمن القومي المصري سيدة.

وأكد أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها، وأن تواجد المرأة في الانتخابات تمكين، لأنهن اللواتي صنعن 30 يونيو، وهن من يساندن الدولة، وكذلك من يتبرعن لغزة.



وأوضح أن السيدة المصرية كريمة الأصل، والمرأة المصرية هي التي ترسم خطوط الدولة، موضحًا أن المرأة المصرية هي التي تقف خلف الرجل لتشد من أزره، وأن المرأة المصرية إذا أكرمتها فكأنك تكرم نفسك، والمرأة المصرية أخت وكريمة والأم لمشاركة الحياة.



وأضاف أن البرلمان سيقوم على تعزيز نقاط القوة، وأن المرحلة الثانية من التأمين الصحي «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن انتخابات هذه المرة انتخابات مفصلية، وأن التصويت اليوم هو تصويت على المستقبل، وأن التصويت في هذه المرحلة هو على استحقاق التعليم الوارد في التصويت، لأن الانتخابات تأتي في نهاية خريطة مصر 2030، وأن هناك حديثًا عن 14 مدينة ذكية وتنمية في سيناء والوادي الجديد، ومجمعات صناعية بعينها، والطرق بين المحافظات.