19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
برلمان

عروسان يدليان بصوتيهما في لجنة مدرسة الشهيد حسين جمال بالمنيب

ناصر السيد

حرص عروسان على الإدلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس النواب 2025 باللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد حسين جمال بالمنيب جنوب الجيزة.

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد حسين جمال بالمنيب جنوب الجيزة إقبالا كبيرا من جانب السيدات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وحرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الإدلاء بأصواتهم وسط تنظيم جيد من جانب قوات الأمن أمام اللجان الانتخابية.

انطلقت عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025 باللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد جمال حسين في المنيب جنوب محافظة الجيزة.

وبدأ توافد المواطنين قبل التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء للاصطفاف أمام المدرسة للدخول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وتُجرى الانتخابات البرلمانية 2025 تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مُناخ آمن تسوده الطمأنينة، ومن المقرر في نهاية اليوم الانتخابي أن تبدأ أعمال فرز أصوات الناخبين، وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت.

وتتضمن عملية الحصر العددي المفصل تفاصيل متعددة تكشف عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي الاقتراع، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكذا القائمة الانتخابية، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة، ثم إخطار اللجان العامة ولجان المتابعة، والتي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة من الانتخابات 1281 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، يتوزعون على 5606 لجان فرعية بداخل 70 دائرة انتخابية.

وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

