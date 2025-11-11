انتخابات مجلس النواب .. استمرار أعمال التصويت في 30 لجنة بسبب الزحام بأسيوط

اكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار اعمال التصويت داخل 30 لجنة فرعية على مستوى المحافظة نظرا للاقبال الكثيف من الأهالي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وغلق وبدء الفرز داخل 370 لجنة فرعية.

واشار محافظ أسيوط الي استمرار اعمال التصويت داخل الـ 30 لجنة حتى اخر مواطن داخل لجنة الانتخابات؛ مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين على صناديق الاقتراع ، لاسيما من فئات الشباب والمرأة، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس وعي المواطن الأسيوطي وحرصه على ممارسة حقوقهم الوطنية والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، يتابعان الموقف الانتخابي لحظة بلحظة عبر أحدث تقنيات الاتصال والمراقبة الميدانية، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات ميدانية منوها أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي وضمان الحياد التام تجاه جميع المرشحين، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.



جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، موزعين على 4 لجان عامة و402 مركز انتخابي يضم 492 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، ويتنافس فيهم 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم، وتُجرى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.