محمد الصايغ: سويسرا منتخب قوي ومنظم ولكن هدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال

أكد محمد الصايغ، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين، قدرة منتخب مصر على تخطي عقبة سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم للناشئين، وذلك رغم صعوبة المهمة.

وقال “الصايغ”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هدفنا الوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للناشئين، والمونديال بدأ من دور الـ32 ودخلنا مرحلة الجد».

وأردف قائلًا: «منتخب سويسرا منتخب قوي ومنتخب منظم ويمتلك إمكانيات كبيرة جدًا وتأهل متصدرًا لمجموعته، لكننا سنحضر له بشكل جيد».

وتابع قائلًا: «نتمنى التأهل إلى دور الـ16 ومشوار المنتخب صعب في باقي المشوار إذا تأهلنا وسنُلاقي في الدور ربع النهائي إما الأرجنتين أو البرتغال».

وحول موقف اللاعب محمد حمد من المشاركة أمام سويسرا، قال الصايغ: «محمد حمد سيستمر إيقافه في مباراة دور الـ32 بعد طرده في مباراة فنزويلا، وهو تم إيقافه في مباراة إنجلترا وسيتم إيقافه في مباراة سويسرا كذلك، على أن يعود للمشاركة بدءًا من مباراة دور الـ16 حال تأهل المنتخب».