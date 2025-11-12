قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام عفيفي: الصورة التي خرجت عليها انتخابات مجلس النواب «مُشرّفة»
ننشر حيثيات الحكم على توفيق عكاشة بالحبس بسبب 225 ألف جنيه
خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة «الأرشيديوسس» | صور
الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا
مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
محمد أضا: زيزو «ضيّع كل اللي عمله» في مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر
ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
رياضة

محمد الصايغ: سويسرا منتخب قوي ومنظم ولكن هدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
محمد سمير

أكد محمد الصايغ، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين، قدرة منتخب مصر على تخطي عقبة سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم للناشئين، وذلك رغم صعوبة المهمة.

وقال “الصايغ”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هدفنا الوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للناشئين، والمونديال بدأ من دور الـ32 ودخلنا مرحلة الجد».

وأردف قائلًا: «منتخب سويسرا منتخب قوي ومنتخب منظم ويمتلك إمكانيات كبيرة جدًا وتأهل متصدرًا لمجموعته، لكننا سنحضر له بشكل جيد».

وتابع قائلًا: «نتمنى التأهل إلى دور الـ16 ومشوار المنتخب صعب في باقي المشوار إذا تأهلنا وسنُلاقي في الدور ربع النهائي إما الأرجنتين أو البرتغال».

وحول موقف اللاعب محمد حمد من المشاركة أمام سويسرا، قال الصايغ: «محمد حمد سيستمر إيقافه في مباراة دور الـ32 بعد طرده في مباراة فنزويلا، وهو تم إيقافه في مباراة إنجلترا وسيتم إيقافه في مباراة سويسرا كذلك، على أن يعود للمشاركة بدءًا من مباراة دور الـ16 حال تأهل المنتخب».

محمد الصايغ المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين منتخب مصر للناشئين منتخب مصر سويسرا كأس العالم للناشئين

مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
لامبورجيني
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
المزيد

