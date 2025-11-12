وجع قلبي عليك .. حمو بيكا يوجة رسالة موثرة لإسماعيل الليثي

وجه مطرب المهرجان حمو بيكا رسالة إلى إسماعيل الليثي الذي رحل عن عالمنا خلال أيام إثر حادث تصادم.



وكتب بيكا من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" كلام من القلب يا وجع قلبي عليك يا أخويا بس انت متعزش على اللي خلقك

والله يا اسماعيل انت أكيد دلوقتي في مكان أحسن بكتير..

ربنا يرحمك ويغفرلك ويسامحك ويجعلك من اهل الجنة

والله يا اخويا انت من أطيب القلوب اللي قابلتها في حياتي

مش قادر أوصف قمة الزعل اللي في قلبي قد إيه.



وشعيت أمس جنازة إسماعيل الليثي الذي وافته المنية في مستشفى ملوي بالمنيا، وتم تشييع الجنازة من إمبابة ظهر الثلاثاء من مسجد ناصر ، حيث شهدت الجنازة حضورا هائلا وحشودا ضخمة من الأهل والأصدقاء ومحبي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.



وتوافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله في محافظة الجيزة اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.