معاش إسماعيل الليثي من نقابة الموسيقيين كام؟.. مصطفى كامل يوضح التفاصيل

أكد مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، أن النقابة منذ لحظة الحادث الخاص بالمطرب الراحل إسماعيل الليثي وهي تقوم بمتابعة الأزمة، معقبا: “النقابة لم تتأخر بحظة واحدة مع أسرة الراحل”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON”: “الموضوع مش نقابة أنا راجل إنسان، وكل ما هو جيد لأى زميل ليا أو أسرته ربنا يعلم ما يتم فى النقابة من ثلاث سنوات”.

وتابع: “قانون النقابة يجبرني على علاج الفنان ورعايته صحيا ومعاش لأولاده وللأسرة لأنها مال عام، ولكن فكرة الإستلاف فإن هذا يحكمها قوانين، ومعاشاتنا تسير وفقا لقانون الدولة، وعلى وجه العموم اليوم معاش النقابة 2550 جنيها، وبيتقال عننا أننا أغلي نقابة فى المعاشات”.