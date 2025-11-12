بارد وحار.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

يحرص المواطنون يوميًا على متابعة أحوال الطقس بدقة، خاصة مع تقلبات الأجواء في فصل الخريف بين الدفء والبرودة.

و تزداد الحاجة لمعرفة تفاصيل الطقس اليومية لضمان الاستعداد الجيد، أثناء الخروج من المنازل، لذلك سنرصد اهم ما جاء في نشرة الطقس الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس خريفي متقلب اليوم الأربعاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومع حلول الليل يصبح الطقس معتدل الحرارة في ساعاته الأولى، ثم يميل للبرودة في نهايته، وهو ما يعكس تباينًا واضحًا بين فترات اليوم المختلفة.

شبورة مائية تؤثر على الرؤية

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة تتكون في الصباح الباكر خلال الفترة ما بين الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وتؤثر على الرؤية الأفقية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والمناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة خلال هذه الساعات لتفادي أي حوادث ناتجة عن ضعف الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 18° – العظمى 26°

العاصمة الإدارية: الصغرى 17° – العظمى 27°

مدينة 6 أكتوبر: الصغرى 16° – العظمى 27°

بنها: الصغرى 18° – العظمى 26°

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: الصغرى 17° – العظمى 25°

وادي النطرون: الصغرى 17° – العظمى 27°

كفر الشيخ: الصغرى 18° – العظمى 25°

المنصورة: الصغرى 17° – العظمى 25°

الزقازيق: الصغرى 18° – العظمى 27°

شبين الكوم: الصغرى 17° – العظمى 25°

طنطا: الصغرى 17° – العظمى 25°

السواحل الشمالية

دمياط: الصغرى 22° – العظمى 26°

بورسعيد: الصغرى 23° – العظمى 26°

الإسكندرية: الصغرى 16° – العظمى 27°

العلمين: الصغرى 16° – العظمى 25°

مطروح: الصغرى 16° – العظمى 25°

السلوم: الصغرى 15° – العظمى 24°

سيوة: الصغرى 13° – العظمى 26°

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: الصغرى 17° – العظمى 27°

السويس: الصغرى 18° – العظمى 26°

العريش: الصغرى 17° – العظمى 27°

رفح: الصغرى 16° – العظمى 26°

جنوب سيناء

رأس سدر: الصغرى 17° – العظمى 27°

نخل: الصغرى 13° – العظمى 26°

سانت كاترين: الصغرى 10° – العظمى 24°

الطور: الصغرى 18° – العظمى 27°

طابا: الصغرى 15° – العظمى 27°

شرم الشيخ: الصغرى 22° – العظمى 32°

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الصغرى 20° – العظمى 31°

مرسى علم: الصغرى 22° – العظمى 30°

شلاتين: الصغرى 21° – العظمى 31°

حلايب: الصغرى 22° – العظمى 29°

أبو رماد: الصغرى 21° – العظمى 30°

رأس حدربة: الصغرى 22° – العظمى 28°

شمال الصعيد

الفيوم: الصغرى 17° – العظمى 27°

بني سويف: الصغرى 17° – العظمى 27°

المنيا: الصغرى 16° – العظمى 28°

جنوب الصعيد