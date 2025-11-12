قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص خادش بملابس خليعة.. مواجهة تيك توكر بولاق بفيديوهاتها أمام النيابة
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شعب العراق على إجراء الانتخابات البرلمانية، كما هنأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها لضمان الإعداد الفعال للانتخابات وإجرائها.


ورحب الأمين العام- في بيان- بالسير الهادئ والمنظم للانتخابات بشكل عام، معربا عن ثقته بأن الأطراف السياسية المعنية ستحافظ على روح السلام واحترام العملية الانتخابية إلى أن يتم إعلان النتائج.


وشدد على أهمية أن تكون عملية تشكيل الحكومة سلمية وفي الوقت المناسب، وأن تعكس إرادة الشعب العراقي وتلبي تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية.


وأكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو ترسيخ المكتسبات الديمقراطية وتحقيق تطلعات جميع العراقيين من أجل مستقبل سلمي ومزدهر.


وفي الوقت الذي تقترب فيه بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) من نهاية ولايتها، أعرب الأمين العام أيضا عن تقديره لشراكة البعثة الطويلة الأمد مع المؤسسات الانتخابية العراقية واختتام ما يزيد على عقدين من المساعدة الانتخابية التي قدمتها "يونامي".

