رقص خادش بملابس خليعة.. مواجهة تيك توكر بولاق بفيديوهاتها أمام النيابة
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
أخبار البلد

الزراعة: إزالة 167 حالة تعد على الأراضي خلال يومين

أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي عن إزالة 167 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد، بمحافظات: الفيوم، وبني سويف، والجيزة، وأسيوط، والشرقية، ودمياط، والقليوبية، بالإضافة إلى مديرية زراعة النوبارية خلال اليومين الماضيين.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي - في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة المرور وتفعيل اللجان المركزية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة الجهود وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف أن اللجان المشكلة بالإدارة المركزية، تابعت حملات إزالة التعديات خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية، لمتابعة الجهود على أرض الواقع.. مشيرا إلى أن عمليات المتابعة والمرور الميداني، كشفت عن تحقيق نتائج ملموسة، على مستوى المحافظات.

وأوضح أنه تم التشديد على جميع المديريات ومهندسي الحماية بالمرور المستمر، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإزالتها في المهد وقبل تفاقمها، لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا وفعالًا مع الأجهزة الأمنية والمحليات في المحافظات المختلفة، لضمان سرعة التحرك وإزالة التعديات فور رصدها، وتطبيق القانون على المخالفين. 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ي الإدارة المركزية لحماية الأراضي حالة تعد على الأراضي الزراعية مديرية زراعة النوبارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

