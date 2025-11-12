الزراعة: إزالة 167 حالة تعد على الأراضي خلال يومين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي عن إزالة 167 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد، بمحافظات: الفيوم، وبني سويف، والجيزة، وأسيوط، والشرقية، ودمياط، والقليوبية، بالإضافة إلى مديرية زراعة النوبارية خلال اليومين الماضيين.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي - في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة المرور وتفعيل اللجان المركزية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة الجهود وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف أن اللجان المشكلة بالإدارة المركزية، تابعت حملات إزالة التعديات خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية، لمتابعة الجهود على أرض الواقع.. مشيرا إلى أن عمليات المتابعة والمرور الميداني، كشفت عن تحقيق نتائج ملموسة، على مستوى المحافظات.

وأوضح أنه تم التشديد على جميع المديريات ومهندسي الحماية بالمرور المستمر، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإزالتها في المهد وقبل تفاقمها، لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا وفعالًا مع الأجهزة الأمنية والمحليات في المحافظات المختلفة، لضمان سرعة التحرك وإزالة التعديات فور رصدها، وتطبيق القانون على المخالفين.