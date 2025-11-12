لحظات مرعبة في جسر السويس| القصة الكاملة لفيديو القاصر الصادم!

في واقعة صادمة هزت الرأي العام وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قصير لا يتجاوز عشرين ثانية، التقط في منطقة جسر السويس بالقاهرة، ووثق لحظات اعتداء عنيف على فتاة قاصر بطريقة أثارت غضب المتابعين وموجة واسعة من الاستنكار.

تفاصيل كاملة للواقعة

وأظهر الفيديو شابا يوقف فتاة أمام مدخل أحد العقارات في ساعة متأخرة من الليل في جسر السويس، قبل أن تقترب منه فتاة أخرى كانت برفقته وتوجه ضربة قوية إلى الضحية على وجهها.

وبدا المشهد في بدايته وكأنه مشادة عابرة عند الثالثة فجرا، لكن سرعان ما تصاعد الموقف بشكل عنيف، إذ دفع الشاب الفتاة بقوة نحو مرآة المدخل، ما أدى إلى اصطدامها بها وسقوطها فاقدة الوعي على الأرض.

ولم تمر الحادثة بصمت، فقد سمعت صرخات الجيران والمارة الذين هرعوا لمساعدة الفتاة ومحاولة إنقاذها، فيما بادر آخرون بإبلاغ الأجهزة الأمنية فورا بعد مشاهدة الواقعة المروعة.

التحقيقات والإجراءات الأمنية

على الفور، باشرت أجهزة الأمن بالقاهرة التحقيق في الحادث، وتم رصد الفيديو المتداول وتحليله لتحديد هوية المتورطين في الاعتداء.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجهات المختصة تعمل على استدعاء الأطراف كافة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتواصل الواقعة إثارة الجدل عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المعتدين على البنت واتخاذ إجراءات حازمة لردع مثل هذه السلوكيات.

والجدير بالذكر، أن استمرار التفاعل الشعبي والإعلامي حول الحادثة، وإلى أن الناس لا يكتفون بالتعبير عن الغضب، بل يطالبون بالعدالة وبأن تتحرك الدولة بقوة لحماية المجتمع من هذه التصرفات، ليس فقط لمعاقبتهم، بل أيضا لتكون الواقعة عبرة وردعا للآخرين حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال العنيفة ضد الفتيات أو أي شخص آخر في المجتمع.