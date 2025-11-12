قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلعت بنت.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة داخل برميل بشقة ببولاق الدكرور
خلال زيارته لمعبر رفح.. سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر لإعادة إعمار غزة
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
تحقيقات وملفات

لحظات مرعبة في جسر السويس| القصة الكاملة لفيديو القاصر الصادم

ياسمين القصاص

 في واقعة صادمة هزت الرأي العام وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قصير لا يتجاوز عشرين ثانية، التقط في منطقة جسر السويس بالقاهرة، ووثق لحظات اعتداء عنيف على فتاة قاصر بطريقة أثارت غضب المتابعين وموجة واسعة من الاستنكار.

تفاصيل كاملة للواقعة

وأظهر الفيديو شابا يوقف فتاة أمام مدخل أحد العقارات في ساعة متأخرة من الليل في جسر السويس، قبل أن تقترب منه فتاة أخرى كانت برفقته وتوجه ضربة قوية إلى الضحية على وجهها.

وبدا المشهد في بدايته وكأنه مشادة عابرة عند الثالثة فجرا، لكن سرعان ما تصاعد الموقف بشكل عنيف، إذ دفع الشاب الفتاة بقوة نحو مرآة المدخل، ما أدى إلى اصطدامها بها وسقوطها فاقدة الوعي على الأرض.

ولم تمر الحادثة بصمت، فقد سمعت صرخات الجيران والمارة الذين هرعوا لمساعدة الفتاة ومحاولة إنقاذها، فيما بادر آخرون بإبلاغ الأجهزة الأمنية فورا بعد مشاهدة الواقعة المروعة.

التحقيقات والإجراءات الأمنية

على الفور، باشرت أجهزة الأمن بالقاهرة التحقيق في الحادث، وتم رصد الفيديو المتداول وتحليله لتحديد هوية المتورطين في الاعتداء. 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجهات المختصة تعمل على استدعاء الأطراف كافة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتواصل الواقعة إثارة الجدل عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المعتدين على البنت واتخاذ إجراءات حازمة لردع مثل هذه السلوكيات. 

والجدير بالذكر، أن استمرار التفاعل الشعبي والإعلامي حول الحادثة، وإلى أن الناس لا يكتفون بالتعبير عن الغضب، بل يطالبون بالعدالة وبأن تتحرك الدولة بقوة لحماية المجتمع من هذه التصرفات، ليس فقط لمعاقبتهم، بل أيضا لتكون الواقعة عبرة وردعا للآخرين حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال العنيفة ضد الفتيات أو أي شخص آخر في المجتمع.

جسر السويس واقعة التعدي بجسر السويس اعتداء عنيف مواقع التواصل الاجتماعي غضب المجتمع

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

